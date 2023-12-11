Путин оставил послание российским морякам: С вами РФ будет чувствовать себя в безопасности

Президент РФ Владимир Путин оставил послание российским морякам в книге почётных гостей фрегата "Адмирал флота Касатонов". Он сделал запись после церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Владимир Путин оставил послание российским морякам в книге почётных гостей фрегата "Адмирал флота Касатонов". Видео © LIFE

"С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности. Удачи", — написал президент. А моряки фрегата подарили ему модель корабля с памятной надписью.

"Адмирал флота Касатонов" является многоцелевым российским фрегатом 1-го ранга, оснащённым ракетным вооружением дальней морской и океанской зон. Его заложили в ноябре 2009 года в Петербурге и планировали спустить на воду в 2011 году, однако произошло это только в декабре 2014-го. 21 июля 2020 года после завершения всех испытаний на корабле был поднят флаг и он вошёл в состав СФ ВМФ России.