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17 декабря, 11:30

Очередной "Ярс" загрузили в пусковую шахту в Козельском ракетном соединении

Минобороны: МБР "Ярс" загружена в пусковую шахту в Козельском соединении РВСН

В Козельском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) загрузили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" в пусковую установку шахтного типа. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.

Загрузка МБР "Ярс" в пусковую шахту. Видео © t.me / Минобороны России

"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Козельское ракетное соединение — первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования", сказано в сообщении военного ведомства.

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Год назад Лайф показывал кадры заступления "Ярсов" на боевое дежурство в Тверской области. А в феврале 2023 года стало известно о том, что мобильные комплексы с этими МБР приступили к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении. В конце марта 2023 года в Минобороны заявили о начале командно-штабных учений РВСН с комплексами "Ярс".

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Юрий Лысенко
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