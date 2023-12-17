Очередной "Ярс" загрузили в пусковую шахту в Козельском ракетном соединении
Минобороны: МБР "Ярс" загружена в пусковую шахту в Козельском соединении РВСН
В Козельском соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) загрузили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" в пусковую установку шахтного типа. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.
Загрузка МБР "Ярс" в пусковую шахту. Видео © t.me / Минобороны России
"В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Козельское ракетное соединение — первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования", — сказано в сообщении военного ведомства.
Год назад Лайф показывал кадры заступления "Ярсов" на боевое дежурство в Тверской области. А в феврале 2023 года стало известно о том, что мобильные комплексы с этими МБР приступили к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении. В конце марта 2023 года в Минобороны заявили о начале командно-штабных учений РВСН с комплексами "Ярс".
t.me / Минобороны России