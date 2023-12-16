Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со вторым спутником "Арктика-М" 16 декабря, 10:01 Запуск ракеты. Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа

С космодрома Байконур запущена ракета "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М". Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба "Роскосмоса" и публикует видео.

С космодрома Байконур была запущена ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М". Видео © t.me / "Роскосмос"

"В 12:17 (по Москве) с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что запуск прошёл в штатном режиме, разгонный блок уже отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту. Аппарат "Арктика-М" весит 2077 килограммов и должен прослужить не менее семи лет.

Напомним, спутник "Арктика-М" № 1 был запущен 28 февраля 2021 года. Это первый российский гидрометеорологический спутник. Он позволяет более точно составлять прогнозы погоды, следить за вспышками на Солнце и отслеживать изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, а также в целом следить за климатическими изменениями. Ещё два спутника будут выведены на орбиту к 2031 году.

Авторы Татьяна Миссуми