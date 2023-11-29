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29 ноября, 11:32

Из космоса сняли дрейф отколовшегося от Антарктиды айсберга размером с Лондон

Спутник "Роскосмоса" заснял движение самого большого в мире айсберга А23а

<p>Айсберг А23а. Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/40009/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Айсберг А23а. Фото © Роскосмос

Спутниковый снимок, на котором видно движение самого большого айсберга в мире, опубликовал "Роскосмос". На кадре А23а перемещается из моря Уэдделла к морю Скоша, где скоро может разрушиться.

Фото было сделано гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", на нём видно, как А23а выходит в открытые воды Южного океана, сообщили в "Роскосмосе". Также там отметили, что за месяц айсберг преодолеет порядка 150 километров.

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Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший айсберг в мире вышел на воду Южного океана и скоро доберётся до моря Скоша. Есть риск того, что природный объект останется дрейфовать в круговороте Уэдделла несколько лет либо исчезнет навсегда. На протяжении 37 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года он начал дрейфовать в сторону кромки льда. А 26 ноября этого года стало известно, что А23а размером с весь Лондон всплыл возле Антарктиды и начал дрейфовать. Скорость движения айсберга составляет около 150 километров в месяц.

Александра Мышляева
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