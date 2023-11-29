Из космоса сняли дрейф отколовшегося от Антарктиды айсберга размером с Лондон

Фото было сделано гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", на нём видно, как А23а выходит в открытые воды Южного океана, сообщили в "Роскосмосе". Также там отметили, что за месяц айсберг преодолеет порядка 150 километров.

Ранее Лайф рассказывал, что крупнейший айсберг в мире вышел на воду Южного океана и скоро доберётся до моря Скоша. Есть риск того, что природный объект останется дрейфовать в круговороте Уэдделла несколько лет либо исчезнет навсегда. На протяжении 37 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года он начал дрейфовать в сторону кромки льда. А 26 ноября этого года стало известно, что А23а размером с весь Лондон всплыл возле Антарктиды и начал дрейфовать. Скорость движения айсберга составляет около 150 километров в месяц.