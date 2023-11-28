Айсберг размером с Лондон находится под угрозой исчезновения

Крупнейший айсберг в мире вышел на воду Южного океана и скоро доберётся до моря Скоша. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Там добавили, что есть риск того, что природный объект останется дрейфовать в круговороте Уэдделла несколько лет либо исчезнет навсегда.

"Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане", — указано в сообщении.

По словам учёных, айсбергу необходим месяц, чтобы добраться до моря Скоша. Исследователи опасаются, что объект может навсегда исчезнуть из-за воздействия ветра, волн и тёплых вод океана.