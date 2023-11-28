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28 ноября, 08:53
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Айсберг размером с Лондон находится под угрозой исчезновения

ААНИИ: Самый крупный в мире айсберг А23а может исчезнуть навсегда

Крупнейший айсберг в мире вышел на воду Южного океана и скоро доберётся до моря Скоша. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Там добавили, что есть риск того, что природный объект останется дрейфовать в круговороте Уэдделла несколько лет либо исчезнет навсегда.

"Крупнейший в мире айсберг А23а в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане", указано в сообщении.

По словам учёных, айсбергу необходим месяц, чтобы добраться до моря Скоша. Исследователи опасаются, что объект может навсегда исчезнуть из-за воздействия ветра, волн и тёплых вод океана.

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История одного из самых гигантских айсбергов началась в сентябре 1986 года. Именно тогда произошёл откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На протяжении 37 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года он начал дрейфовать в сторону кромки льда. А 26 ноября этого года стало известно, что А23а размером с весь Лондон всплыл возле Антарктиды и начал дрейфовать. Скорость движения айсберга составляет около 150 километров в месяц.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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