В Антарктике сорвался с мели айсберг размером втрое больше Нью-Йорка

Спустя 37 лет нахождения на дне океана начал дрейфовать один из крупнейших айсбергов — А23а. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Британской антарктической службы.

В 1986 году глыба откололась от шельфового ледника Фильхнера и погрузилась на дно моря Уэделла. Её толщина достигает 400 метров, а площадь составляет почти четыре тысячи квадратных километров — агентство отмечает, что это примерно в три раза больше Нью-Йорка и в два с лишним раза превышает площадь Лондона.

Скорость движения айсберга приблизительно 150 километров в месяц. По словам учёных, попутный ветер и течение несут его к северной оконечности Антарктического полуострова.