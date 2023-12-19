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Путин: Россия не откажется от целей специальной военной операции

Опубликовано 19 декабря 2023, 10:51
Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Россия не откажется от целей специальной военной операции, заявил Путин. Видео © LIFE

"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же. И мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", подчеркнул российский лидер.

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Ранее в ходе того же выступления Путин заявил, что гибридная война, которую Запад ведёт против России, продолжается и события 2023 года это подтвердили. По словам президента, это делается через поддержку Украины, оказание военной помощи, поставку техники и подготовку боевых кадров.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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