"Чушь полная": Путин жёстко отреагировал на опасения Байдена о возможной войне РФ и НАТО

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявление американского коллеги Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО.

Владимир Путин назвал чушью слова Джо Байдена о возможном нападении России на НАТО. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — заявил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

По его словам, РФ в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Российский лидер подчеркнул, что у нашего государства со странами альянса нет никаких территориальных претензий, как и желания испортить с ними отношения. Москва, по его словам, наоборот, хотела бы работать над развитием контактов.

"Мы заинтересованы в развитии отношений [со странами НАТО]", — добавил Путин.