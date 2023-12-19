Путин отказал США в праве съедать исконные российские земли на Украине и чавкать
Путин: Россия не могла смотреть, как США чавкают, съедая исконно её земли
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Фото © LIFE / Павел Баранов
Россия не могла отдать США "исконно российские" земли и наблюдать, как они "чавкают, съедая всё подряд". Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Соединённые Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать всё и смотреть, как они чавкают, съедая всё подряд?" — спросил глава государства, напомнив, что земли восточной Украины являются исконной территорией России и нашей стране просто не оставили выбора.
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