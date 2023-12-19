"Хрена с два — они уже у нашего забора": Путин высказался об обещаниях НАТО не расширяться на восток
Путин: Обещавшее не расширятся на восток НАТО уже "торчит" у границ РФ
Обещавшее в 1991 году не расширятся на восток НАТО уже "торчит" у российских границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Он отметил, что для России в принципе неприемлемо увеличение альянса.
"Мне всё время говорят: "Что ты боишься, сейчас же мы их не возьмём". Я говорю: "Сейчас? А завтра? И когда это завтра наступит? Через год, через два?" С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов России даже через 10–15 лет это неприемлемо. Цель однозначна — втянуть Украину в НАТО. В 1991 году говорили: "Ни дюйма на восток". Хрена с два — вот они уже у нашего забора, здесь торчат", — сказал глава государства.
Также в ходе заседания Владимир Путин указал на возросшую активность НАТО у российских границ: в том числе к ним переброшены значительные силы из США. По его словам, это означает очередной этап приближения альянса к нашим рубежам.
LIFE / Павел Баранов