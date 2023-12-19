Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 11:04

"Врут на каждом шагу": Путин уличил Запад во вранье из-за расширения НАТО на восток

Путин: Численность войск НАТО увеличилась на востоке

Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ о возросшей активности НАТО, а также о расширении численности их войск на востоке.

"За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам", — заявил президент.

По его словам, в 1991 году Запад обещал не расширять военно-политический блок на восток. Путин отметил, что партнёры в лице НАТО "врут беззастенчиво, просто на каждом шагу".

Путин: Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились

Путин: Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились

Ранее Владимир Путин заявил, что гибридная война, которую Запад ведёт против России, продолжается, и события 2023 года это подтвердили. Он отметил, что Запад "активно снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени".

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Ян Поланин
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Противостояние России и НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров