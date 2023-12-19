"Врут на каждом шагу": Путин уличил Запад во вранье из-за расширения НАТО на восток
Путин: Численность войск НАТО увеличилась на востоке
Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ о возросшей активности НАТО, а также о расширении численности их войск на востоке.
"За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом, к нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам", — заявил президент.
По его словам, в 1991 году Запад обещал не расширять военно-политический блок на восток. Путин отметил, что партнёры в лице НАТО "врут беззастенчиво, просто на каждом шагу".
Ранее Владимир Путин заявил, что гибридная война, которую Запад ведёт против России, продолжается, и события 2023 года это подтвердили. Он отметил, что Запад "активно снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени".
ТАСС / Бобылев Сергей