Российская Федерация не станет препятствовать разрешению территориальных споров на западе Украины. История сама расставит всё на свои места, но и Россия своего не отдаст, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин о российском вкладе в территории и развитие Украины. Видео © LIFE

"РФ, когда создавала СССР, передала просто так вместе с населением огромные исторические территории, огромный потенциал и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию. И западные земли Украина, мы же знаем, как получила. Сталин отдал после Второй мировой часть польских земель — Львов и т.д. Там 10 миллионов человек проживает", — напомнил российский лидер, добавив, что Сталин, стремясь не ущемлять народ Польши, компенсировал часть их потерь за счёт Германии, часть забрал у Румынии, другую — у Венгрии и отдал всё это Украине.

При этом проживающие на Украине сейчас люди хотят возвратиться на свою историческую Родину, отметил Путин. А потерявшие свои земли государства, в особенности Польша, грезят о том, как бы вернуть себе свои земли. Гарантом территориальной целостности Украины могла быть только Российская Федерация, но руководство Незалежной этого не захотело.

"История всё расставит на свои места. Но мы своё не отдадим!" — резюмировал президент.