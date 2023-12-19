Путин назвал украинцев братским народом

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал украинцев братским народом. Он напомнил, что всегда говорил об этом. В то же время наша страна делала упор на Юго-восток — её исторические регионы, в которых проживают русские люди.

"Что бы ни стояло в паспорте, родной язык у них русский, культура, традиции русские. И мы всегда делали упор на эту часть Украины. И это имело важные последствия — не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами", — отметил он.

По словам российского лидера, всегда политические силы и лидеры, претендовавшие на высшие посты на Украине, должны были считаться с мнением жителей Юго-востока, так как без них нельзя было прийти к власти. Однако те решили пойти на государственный переворот.