Путин не просит командиров выполнять боевые задачи любой ценой Путин: Войска РФ наступают только после серьёзного огневого поражения противника 6033 6033 Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российские войска сначала наносят огневое поражение украинским позициям и только потом переходят в наступление, чтобы избежать ненужных жертв в своих рядах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед наступлением ВС РФ наносят противнику огневое поражение. Видео © LIFE

"Отцы-командиры научились аккуратно действовать и не выполнять боевые задачи любой ценой. Мне так докладывают, и я на этом всегда настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьёзного огневого поражения противника", — объяснил глава государства.

Также российский лидер Владимир Путин во время визита в госпиталь заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции (СВО) "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

Авторы Татьяна Миссуми