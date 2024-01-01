ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Путин не просит командиров выполнять боевые задачи любой ценой

Путин: Войска РФ наступают только после серьёзного огневого поражения противника

Опубликовано 1 января 2024, 12:49
6033
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российские войска сначала наносят огневое поражение украинским позициям и только потом переходят в наступление, чтобы избежать ненужных жертв в своих рядах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед наступлением ВС РФ наносят противнику огневое поражение. Видео © LIFE

"Отцы-командиры научились аккуратно действовать и не выполнять боевые задачи любой ценой. Мне так докладывают, и я на этом всегда настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьёзного огневого поражения противника", — объяснил глава государства.

Путин: Россия продолжит ответные удары по военным объектам Украины
Путин: Россия продолжит ответные удары по военным объектам Украины

Также российский лидер Владимир Путин во время визита в госпиталь заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции (СВО) "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

BannerImage
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!