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"Научились действовать аккуратно": Путин не просит командиров выполнять боевые задачи любой ценой

Путин: Войска РФ наступают только после серьёзного огневого поражения противника

1 января, 12:49
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российские войска сначала наносят огневое поражение украинским позициям и только потом переходят в наступление, чтобы избежать ненужных жертв в своих рядах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военными в подмосковном госпитале им. А.А. Вишневского.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед наступлением ВС РФ наносят противнику огневое поражение. Видео © LIFE

"Отцы-командиры научились аккуратно действовать и не выполнять боевые задачи любой ценой. Мне так докладывают, и я на этом всегда настаиваю: любые наступательные операции проводить после серьёзного огневого поражения противника", — объяснил глава государства.

Путин: Россия продолжит ответные удары по военным объектам Украины
Путин: Россия продолжит ответные удары по военным объектам Украины

Также российский лидер Владимир Путин во время визита в госпиталь заявил, что противник РФ в зоне специальной военной операции (СВО) "постепенно сдувается". Он подчеркнул, что ВС РФ на фронте держат стратегическую инициативу в своих руках.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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