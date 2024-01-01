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Путин: Россия продолжит ответные удары по военным объектам Украины

1 января, 12:42
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия ответила огневыми ударами по военным объектам Украины на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Такие удары наносились Российской армией раньше и будут наноситься впредь. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВС РФ в подмосковном госпитале им. Вишневского.

"Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем [это] делать", заверил российский лидер.

По его словам, российские удары очень чувствительны для военной инфраструктуры противника, а наносятся они высокоточным оружием. Целями становятся места принятия решений, скопления украинских солдат, наёмников, боевой техники и объекты подобного рода, отметил Путин.

Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская
Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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