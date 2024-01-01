Путин: Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская

Ни у одной армии в мире нет таких средств поражения, как те, что имеют ВС РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время визита в подмосковный госпиталь им. А.А. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими.

"Наши вооружённые силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооружённой борьбы, насколько к этому не готовы и не может делать ни одна армия в мире. Средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире", — подчеркнул он.

Президент добавил, что возможности ВС РФ регулярно и кратно расширяются. При этом Путин указал на важность современных методов ведения вооружённого противостояния, а их эффективность, по мнению главы государства, зависит от того, как быстро определённая армия мира поймёт, на что нужно сделать упор в плане производства.

"У нас это получается уже лучше и лучше. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. И вот эти возможности, способности Вооружённых сил России, они постоянно, причём кратно, возрастают", — сказал российский лидер.