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Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород

1 января, 12:07
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уверен в том, что украинская атака на центральную часть Белгорода является актом терроризма. Об этом он сказал во время визита в подмосковный госпиталь им. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород. Видео © LIFE

"То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет. <…> Что они сделали? Они ударили из системы залпового огня РСЗО", — подчеркнул российский лидер.

Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ
Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. В Совете Федерации отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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