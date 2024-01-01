Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин уверен в том, что украинская атака на центральную часть Белгорода является актом терроризма. Об этом он сказал во время визита в подмосковный госпиталь им. Вишневского для встречи с ранеными военнослужащими ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин назвал террористическим актом атаку ВСУ на Белгород. Видео © LIFE
"То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет. <…> Что они сделали? Они ударили из системы залпового огня РСЗО", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми травмами доставлены в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине. В Совете Федерации отметили, что молчание Запада после трагедии говорит о его соучастии в этом преступлении.