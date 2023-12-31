Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об атаке на Белгород лично от Владимира Зеленского. Об этом пишет RT , ссылаясь на инсайдера в силовых структурах.

По его данным, исполнителем массированного удара является личный состав националистического батальона "Кракен" под командованием Сергея Величко. Известно, что его члены стремительно выдвинулись на позиции и обстреляли Белгород из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем отошли в тыловые районы Харьковской области. Позже сообщалось об уничтожении Величко, однако доказательств этому найдено не было.