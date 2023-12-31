Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ
RT: Зеленский лично отдал приказ Буданову об ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об атаке на Белгород лично от Владимира Зеленского. Об этом пишет RT, ссылаясь на инсайдера в силовых структурах.
По его данным, исполнителем массированного удара является личный состав националистического батальона "Кракен" под командованием Сергея Величко. Известно, что его члены стремительно выдвинулись на позиции и обстреляли Белгород из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а затем отошли в тыловые районы Харьковской области. Позже сообщалось об уничтожении Величко, однако доказательств этому найдено не было.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 24 человека. Ранения разной степени тяжести получили около 100 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
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