В Белгороде после обстрела ВСУ запустили единую горячую линию

В Белгороде запустили единую горячую линию для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших при обстреле Вооружённых сил Украины по центру города. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приёма заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", — написал Гладков в своём телеграм-канале.