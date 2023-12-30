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30 декабря, 13:35

В Белгороде после обстрела ВСУ запустили единую горячую линию

Губернатор Гладков: В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122

В Белгороде запустили единую горячую линию для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших при обстреле Вооружённых сил Украины по центру города. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приёма заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

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А ранее Лайф писал, что минимум пять человек погибли в результате обстрела Белгорода. Уже подтверждена гибель двух детей и трёх мужчин. Более 20 пострадавших обратились за медицинской помощью после атаки. Более 20 пострадавших обратились за медицинской помощью после атаки.

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t.me / SHOT

Александра Мышляева
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