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30 декабря, 13:11

Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 5, более 20 ранены

Как минимум пять человек погибли в результате обстрела Белгорода, сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

По его словам, уже подтверждена гибель двух детей и трёх мужчин. Более 20 пострадавших обратились за медицинской помощью после атаки.

Жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия на фоне ракетной атаки ВСУ
Жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия на фоне ракетной атаки ВСУ

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ракета попала в жилой сектор. Сейчас в центре города минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток.

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ТАСС / П/с Губернатора Белгородской области

Андрей Бражников
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