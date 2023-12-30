Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 5, более 20 ранены

Как минимум пять человек погибли в результате обстрела Белгорода, сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

По его словам, уже подтверждена гибель двух детей и трёх мужчин. Более 20 пострадавших обратились за медицинской помощью после атаки.