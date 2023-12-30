Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 5, более 20 ранены
Как минимум пять человек погибли в результате обстрела Белгорода, сообщает SHOT со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.
По его словам, уже подтверждена гибель двух детей и трёх мужчин. Более 20 пострадавших обратились за медицинской помощью после атаки.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ракета попала в жилой сектор. Сейчас в центре города минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток.
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ТАСС / П/с Губернатора Белгородской области