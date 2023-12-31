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31 декабря, 13:01

Спецборт МЧС с 25 пострадавшими в Белгороде приземлился в Подмосковье

Спецборт МЧС РФ с 25 пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Прибытие в Подмосковье спецборта МЧС с пострадавшими при обстреле Белгорода. Видео © t.me / МЧС России

"Самолёт Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода", говорится в публикации.

Посадка состоялась в 14:05. В аэропорту пациентов ждали три санитарных вертолёта и свыше 20 карет скорой помощи, которые в сопровождении машин ГИБДД отвезут пострадавших в медицинские учреждения Москвы.

Жители Белгорода несут свечи и цветы к месту, где погибли мирные граждане после атаки ВСУ
Жители Белгорода несут свечи и цветы к месту, где погибли мирные граждане после атаки ВСУ

Ранее Лайф писал, что спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода. Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24, а ранения разной степени тяжести получили 107 человек. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Юрий Лысенко
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