Спецборт МЧС с 25 пострадавшими в Белгороде приземлился в Подмосковье
Спецборт МЧС РФ с 25 пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Прибытие в Подмосковье спецборта МЧС с пострадавшими при обстреле Белгорода. Видео © t.me / МЧС России
"Самолёт Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода", — говорится в публикации.
Посадка состоялась в 14:05. В аэропорту пациентов ждали три санитарных вертолёта и свыше 20 карет скорой помощи, которые в сопровождении машин ГИБДД отвезут пострадавших в медицинские учреждения Москвы.
Ранее Лайф писал, что спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода. Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24, а ранения разной степени тяжести получили 107 человек. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
t.me / МЧС России