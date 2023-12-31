Спецборт МЧС с 25 пострадавшими в Белгороде приземлился в Подмосковье

Спецборт МЧС РФ с 25 пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Прибытие в Подмосковье спецборта МЧС с пострадавшими при обстреле Белгорода. Видео © t.me / МЧС России

"Самолёт Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода", — говорится в публикации.