После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей

При атаке ВСУ по Белгороду пострадал 131 человек, из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребёнка", — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в белгородские стационары было госпитализировано 93 человека, среди них — 13 детей в состоянии различной степени тяжести, каждому оказывают необходимую помощь. Травмы всех раненых имеют минно-взрывной характер. 15 пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно.

"В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — отметили в министерстве.