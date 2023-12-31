После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей
Минздрав: При ударе ВСУ по Белгороду пострадал 131 человек, из них 24 погибли
При атаке ВСУ по Белгороду пострадал 131 человек, из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.
"В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе 4 ребёнка", — сказано в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в белгородские стационары было госпитализировано 93 человека, среди них — 13 детей в состоянии различной степени тяжести, каждому оказывают необходимую помощь. Травмы всех раненых имеют минно-взрывной характер. 15 пострадавшим оказали медпомощь амбулаторно.
"В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — отметили в министерстве.
Кроме того, 25 человек в тяжёлом состоянии были доставлены из Белгорода в федеральные медучреждения и клиники Москвы. В их числе шестеро детей.
Ранее Лайф уже сообщал, что спецборт МЧС доставит в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода. Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили более 100 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Валерий Шарифулин