Жители Белгорода несут свечи и цветы к месту, где погибли мирные граждане после атаки ВСУ
В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела со стороны ВСУ
В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела города со стороны ВСУ. Обложка © t.me / SHOT
В Белгороде появился стихийный мемориал возле ТЦ "Маяк", где ранее погибли мирные жители во время украинского обстрела. SHOT публикует кадры из центра города.
В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела города со стороны ВСУ. Видео © t.me / SHOT
Сейчас полиция перекрыла Соборную площадь, следователи продолжают работать на месте ЧП. Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к мемориалу. Их оставляют у арт-объекта в форме сердца возле универмага. Около остановки, куда прилетел украинский снаряд, до сих пор видна воронка. Рядом также лежат гвоздики с траурными лентами.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми ранениями доставят на лечение в Москву. Открыта единая горячая линия по номеру 122 для информации о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.