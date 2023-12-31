Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"Наши сердца с теми, кто на фронте": Медведев поздравил россиян с наступающим, 2024 годом

Спецборт МЧС с 25 пострадавшими в Белгороде приземлился в Подмосковье

Пенсионер погиб прямо в магазине во время обстрела ВСУ посёлка под Белгородом

Новый год наступил в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Губернатор Гусев отменил новогодние мероприятия по всей Воронежской области

Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Гладков призвал жителей Белгорода спуститься в укрытия из-за ракетной опасности

Овечкин забросил 829-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки

На охране российского неба в праздники будут порядка 20 тысяч военных

Жители Белгорода несут свечи и цветы к месту, где погибли мирные граждане после атаки ВСУ

В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела со стороны ВСУ

31 декабря, 11:52
В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела города со стороны ВСУ. Обложка © t.me / SHOT

В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела города со стороны ВСУ. Обложка © t.me / SHOT

В Белгороде появился стихийный мемориал возле ТЦ "Маяк", где ранее погибли мирные жители во время украинского обстрела. SHOT публикует кадры из центра города.

В Белгороде появился стихийный мемориал после обстрела города со стороны ВСУ. Видео © t.me / SHOT

Сейчас полиция перекрыла Соборную площадь, следователи продолжают работать на месте ЧП. Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к мемориалу. Их оставляют у арт-объекта в форме сердца возле универмага. Около остановки, куда прилетел украинский снаряд, до сих пор видна воронка. Рядом также лежат гвоздики с траурными лентами.

Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек, 25 человек с тяжёлыми ранениями доставят на лечение в Москву. Открыта единая горячая линия по номеру 122 для информации о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!