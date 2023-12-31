Жители Белгорода несут свечи и цветы к месту, где погибли мирные граждане после атаки ВСУ

В Белгороде появился стихийный мемориал возле ТЦ "Маяк", где ранее погибли мирные жители во время украинского обстрела. SHOT публикует кадры из центра города.

Сейчас полиция перекрыла Соборную площадь, следователи продолжают работать на месте ЧП. Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к мемориалу. Их оставляют у арт-объекта в форме сердца возле универмага. Около остановки, куда прилетел украинский снаряд, до сих пор видна воронка. Рядом также лежат гвоздики с траурными лентами.