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Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ

31 декабря, 10:11
Следователь СК РФ Михаил Конопицин погиб при обстреле Белгорода. Обложка © t.me / Следком

Следователь СК РФ Михаил Конопицин погиб при обстреле Белгорода. Обложка © t.me / Следком

Следователь военного следственного отдела СК РФ по Мулинскому гарнизону Михаил Конопицин, занимавшийся расследованием преступлений киевского режима, трагически погиб во время обстрела Белгорода украинской стороной. Об этом рассказали в ведомстве.

"30 декабря в результате ракетного обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин", — уточняется в заявлении.

27-летний следователь приехал в командировку в Белгородскую область 19 ноября 2023 года. В его задачу входило расследование военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения и военнослужащих ВС РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибшего, назвав его "истинным патриотом, преданным долгу и присяге", память о котором навсегда останется в сердцах сослуживцев. По факту гибели следователя возбуждено уголовное дело.

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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