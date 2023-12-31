Следователь СК РФ Конопицин погиб во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Следователь СК РФ Михаил Конопицин погиб при обстреле Белгорода. Обложка © t.me / Следком
Следователь военного следственного отдела СК РФ по Мулинскому гарнизону Михаил Конопицин, занимавшийся расследованием преступлений киевского режима, трагически погиб во время обстрела Белгорода украинской стороной. Об этом рассказали в ведомстве.
"30 декабря в результате ракетного обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин", — уточняется в заявлении.
27-летний следователь приехал в командировку в Белгородскую область 19 ноября 2023 года. В его задачу входило расследование военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения и военнослужащих ВС РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибшего, назвав его "истинным патриотом, преданным долгу и присяге", память о котором навсегда останется в сердцах сослуживцев. По факту гибели следователя возбуждено уголовное дело.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последней информации, число погибших выросло до 24. Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. Губернатор области сообщил о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о пострадавших. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.