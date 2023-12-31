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31 декабря, 09:36

Старовойт призвал жителей Курской области оставаться дома на фоне трагедии в Белгороде

Губернатор Старовойт призвал жителей Курской области встретить Новый год дома

Жителей Курской области призвали проводить новогодние праздники дома на фоне случившегося вчера обстрела Белгорода украинской армией. Соответствующее заявление в личном телеграм-канале опубликовал глава региона Роман Старовойт.

"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас", говорится в публикации губернатора.

В Курской области сейчас действует жёлтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В связи с этим запрещено использовать пиротехнику в период новогодних праздников. Старовойт отметил, что сотрудники Министерства обороны, правоохранители и члены добровольной народной дружины круглосуточно обеспечивают безопасность жителей региона, в том числе и в приграничных районах. Администрация и Правительство Курской области также будут работать в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения несут дежурство в усиленном режиме. Количество дежурных бригад повышено.

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Как уже сообщал Лайф, накануне Белгород подвергся ракетной атаке с украинской стороны, в результате которой местных жителей даже попросили спуститься в укрытия. Также была запущена единая горячая линия. По поручению президента РФ Владимира Путина в город вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а глава СК Александр Бастрыкин направил группу криминалистов из Москвы. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку бессмысленным и жестоким терактом, а первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что он не останется безнаказанным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоит Великобритания.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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