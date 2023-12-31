Старовойт призвал жителей Курской области оставаться дома на фоне трагедии в Белгороде

"Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас", — говорится в публикации губернатора.

В Курской области сейчас действует жёлтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В связи с этим запрещено использовать пиротехнику в период новогодних праздников. Старовойт отметил, что сотрудники Министерства обороны, правоохранители и члены добровольной народной дружины круглосуточно обеспечивают безопасность жителей региона, в том числе и в приграничных районах. Администрация и Правительство Курской области также будут работать в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения несут дежурство в усиленном режиме. Количество дежурных бригад повышено.