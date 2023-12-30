Бастрыкин направил в Белгород группу криминалистов из Москвы

Глава СК РФ Бастрыкин был оперативно уведомлен об обстреле Белгорода, в результате которого погибли 14 человек и пострадали более 100. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статей 30, 105 и 167 УК РФ — покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК по личному распоряжению главы ведомства направлены в Белгородскую область, чтобы оказать практическую помощь на месте и установить все обстоятельства случившегося.