Бастрыкин направил в Белгород группу криминалистов из Москвы
СК завёл дело по нескольким уголовным статьям по факту обстрела ВСУ Белгорода
По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Белгород были направлены специалисты центрального аппарата ведомства. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Глава СК РФ Бастрыкин был оперативно уведомлен об обстреле Белгорода, в результате которого погибли 14 человек и пострадали более 100. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статей 30, 105 и 167 УК РФ — покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК по личному распоряжению главы ведомства направлены в Белгородскую область, чтобы оказать практическую помощь на месте и установить все обстоятельства случившегося.
"Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", — резюмировала пресс-служба СК РФ.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке.
t.me / Следком