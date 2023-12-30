МЧС: При атаке на Белгород погибли 14 человек, пострадавших — 108

При обстреле центра Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины погибли 14 человек и пострадали более 100, сообщает пресс-служба МЧС России.

"По уточнённой информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — сообщили в министерстве.