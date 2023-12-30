МЧС: При атаке на Белгород погибли 14 человек, пострадавших — 108
Работа МЧС на месте обстрела в Белгороде. Обложка © МЧС России
При обстреле центра Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины погибли 14 человек и пострадали более 100, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По уточнённой информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — сообщили в министерстве.
Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до десяти. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке.