Десять человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что ещё 45 человек получили ранения разной степени тяжести.

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 9 взрослых и 1 ребёнок. Пострадало 45 человек, из них — 4 ребёнка", — сказали в пресс-службе ведомства.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Видео t.me / SHOT