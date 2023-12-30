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30 декабря, 14:11

Десять человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

МЧС РФ: 9 взрослых и 1 ребёнок погибли при обстреле Белгорода ВСУ

Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что ещё 45 человек получили ранения разной степени тяжести.

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 9 взрослых и 1 ребёнок. Пострадало 45 человек, из них — 4 ребёнка", — сказали в пресс-службе ведомства.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Видео t.me / SHOT

В Белгороде после обстрела ВСУ запустили единую горячую линию
В Белгороде после обстрела ВСУ запустили единую горячую линию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что удары пришлись на жилые сектора. После атаки в центре города было минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. Под обстрел также попал каток.

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ТАСС / МЧС России

Александра Мышляева
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