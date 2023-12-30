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30 декабря, 14:33

Песков: В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава с Мурашко

Бригада Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко вылетела в Белгород, где в результате украинских обстрелов погибли и пострадали люди. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Министерства здравоохранения во главе с министром [Михаилом] Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", — сказал он журналистам.

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Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако, по последним данным, количество жертв увеличилось до десяти. Среди погибших один ребёнок и девять взрослых. Кроме того, почти полсотни человек получили ранения разной степени тяжести. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших.

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© t.me / МЧС России

Александр Юнашев
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