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29 декабря, 22:26

Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до четырёх

Гладков: В результате атаки ВСУ на Белгород один человек погиб, четверо ранены

Последствия массированного обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия массированного обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде в результате прямого попадания одного из снарядов ВСУ в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У десятилетнего ребёнка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

  • Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Спасатели на месте обстрела в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Спасатели на месте обстрела в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия массированного обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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По словам губернатора, различные разрушения зафиксированы в десяти частных домовладениях. Пострадало также два автомобиля. Подомовой обход продолжится утром. Кроме того, есть повреждение системы водообеспечения. На месте работают аварийные бригады.

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Напомним, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ.

Лариса Сафронова
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