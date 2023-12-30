Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до четырёх
Гладков: В результате атаки ВСУ на Белгород один человек погиб, четверо ранены
Последствия массированного обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгороде в результате прямого попадания одного из снарядов ВСУ в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"У десятилетнего ребёнка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
По словам губернатора, различные разрушения зафиксированы в десяти частных домовладениях. Пострадало также два автомобиля. Подомовой обход продолжится утром. Кроме того, есть повреждение системы водообеспечения. На месте работают аварийные бригады.
Напомним, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ.