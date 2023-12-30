Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода выросло до четырёх

В Белгороде в результате прямого попадания одного из снарядов ВСУ в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"У десятилетнего ребёнка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия", — написал он в телеграм-канале, добавив, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.







