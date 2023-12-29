ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду, есть погибший

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Звуки взрывов над Белгородом. Видео © t.me / SHOT

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что, по предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Губернатор выехал на место происшествия.