ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду, есть погибший
Губернатор Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлёте к Белгороду
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Звуки взрывов над Белгородом. Видео © t.me / SHOT
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что, по предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Губернатор выехал на место происшествия.
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