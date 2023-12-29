Участковый голыми руками обезоружил мужчину с гранатой в Белгородской области

В селе Шишино Белгородской области полицейский выхватил гранату у пьяного мужчины, который хотел взорвать её, сообщил портал "МВД Медиа".

"Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский обезоружил злоумышленника, задержал его и доложил о произошедшем в дежурную часть", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, на место происшествия приехали оперативники, гранату Ф-1 изъяли. Она добавила, что сейчас проводят дополнительные экспертизы. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, оказалось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.