В Ульяновске члены ОПГ пытались убить полицейского, который вступился за официанта в кальянной

В ульяновской кальянной члены организованной преступной группировки жестоко напали на полицейского. По данным SHOT, бойня произошла в заведении "Дуть" в ночь на среду, 21 декабря: 31-летний старший оперуполномоченный уголовного розыска отдыхал там с другом, когда стал свидетелем шумного конфликта.

Так, около 02:00 официант сообщил трём отдыхающим, что заведение скоро закроется. В ответ они начали угрожать парню убийством и требовать продолжить обслуживание, после чего полицейский вмешался и потребовал от мужчин покинуть заведение. Однако это, видимо, лишь раззадорило пьяных неадекватов, которые тут же накинулись на стража порядка, разбив о его голову бутылку, и попытались ранить ножом. Досталось и товарищу капитана.

Спастись правоохранитель смог, когда расстрелял нападавших из травматического пистолета. На место тут же прибыли сотрудники Росгвардии. Позднее всех пятерых госпитализировали, у полицейского диагностировали перелом челюсти и многочисленные раны головы. Алкоголя в его крови не обнаружено.

Неспокойными любителями кальянов оказались трое ранее судимых мужчин. Среди них: 36-летний Руслан Аметов, отбывавший наказание за убийство. Его госпитализировали с ранением яремной вены. 32-летний Тимур Мустафин, которого доставили в больницу с переломом челюсти, был судим за разбой, а 37-летний Ленам Камбаров — за мошенничество. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

Как сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, все трое оказались членами ОПГ "Саплевские", они уже задержаны. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинения и изберут меру пресечения.