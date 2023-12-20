В Москве путана испугалась задержания и напала на полицейского с металлической ложкой и перцовкой
SHOT: В Москве проститутка избила полицейского и залила его перцовкой
В Москве проститутка набросилась с металлической ложкой и перцовкой на сотрудника полиции, который находился под прикрытием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, 24-летний сотрудник правоохранительных органов осуществлял рейд по московским притонам, когда получил отпор от одной из проституток. Инцидент произошёл ночью на Ленинском проспекте в Гагаринском районе столицы. 24-летняя Екатерина впустила полицейского в квартиру, взяла у него деньги, после чего сотрудник предъявил ей удостоверение.
Испугавшись задержания, девушка избила правоохранителя металлической ложкой для обуви и брызнула правоохранителю в лицо перцовым баллончиком. Пострадавший лейтенант вызвал на место подкрепление, которое доставило боевую путану в отделение.
Молодой полицейский был вынужден обратиться за помощью к медикам. Врачи выявили у него ожоги обоих глаз и лица первой степени, а также ушибы мягких тканей головы. Специалисты оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. О возбуждении уголовного дела в отношении агрессивной девушки не сообщалось.
Ранее Лайф писал, что в Москве после ретроматча ветеранов ЦСКА и "Локомотива" футбольный фанат напал на двух полицейских. Молодого мужчину выбесило то, что остальные болельщики слишком медленно покидают стадион, из-за чего он и решил прорвать оцепление на выходе из спортивного комплекса.