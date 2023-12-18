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18 декабря, 12:20

Мужчине, открывшему огонь по полицейским под Ростовом, дали почти 7 лет тюрьмы

<p>Осуждённый за стрельбу в Новошахтинске Павел Николин. Обложка © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Осуждённый за стрельбу в Новошахтинске Павел Николин. Обложка © ТАСС / Романенко Эрик

Суд в Ростовской области вынес приговор мужчине, который в декабре прошлого года открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске. За решёткой Павел Николин проведёт 6 лет 11 месяцев.

"Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 11 месяцев", — сказал судья. Его слова приводит ТАСС.

Устроивший стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев

Устроивший стрельбу в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев

Инцидент произошёл 6 декабря прошлого года. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по городу Новошахтинску, после чего сбежал. В результате был ранен один полицейский, а самого стрелявшего поймали спустя сутки.

Максим Плетнёв
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