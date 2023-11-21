Футбольный фанат напал на полицейских после ретроматча ЦСКА – "Локомотив"

В Москве после ретроматча ветеранов ЦСКА и "Локомотива" футбольный фанат напал на двух полицейских. Как пишет SHOT, молодого мужчину выбесило то, что остальные болельщики слишком медленно покидают стадион, из-за чего он и решил прорвать оцепление на выходе из спортивного комплекса.

По информации телеграм-канала, 27-летний Павел К. начал призывать всех к прорыву полицейского кордона, однако никто из присутствующих на его слова не отреагировал. Тогда молодой человек набросился на двоих сотрудников правоохранительных органов, ударив одного из них в лицо, а другого — в колено. Нападавшего тут же скрутили.

В итоге на буйного фаната составили протокол об административном правонарушении, ему грозит до 15 суток ареста.