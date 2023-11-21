Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 06:16

Футбольный фанат напал на полицейских после ретроматча ЦСКА – "Локомотив"

SHOT: В Москве болельщик напал на полицейских из-за длинной очереди на стадионе

<p>Напавший на полицейских поклонник футбола и ненавистник очередей 27-летний Павел К. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/59559" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Напавший на полицейских поклонник футбола и ненавистник очередей 27-летний Павел К. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве после ретроматча ветеранов ЦСКА и "Локомотива" футбольный фанат напал на двух полицейских. Как пишет SHOT, молодого мужчину выбесило то, что остальные болельщики слишком медленно покидают стадион, из-за чего он и решил прорвать оцепление на выходе из спортивного комплекса.

По информации телеграм-канала, 27-летний Павел К. начал призывать всех к прорыву полицейского кордона, однако никто из присутствующих на его слова не отреагировал. Тогда молодой человек набросился на двоих сотрудников правоохранительных органов, ударив одного из них в лицо, а другого — в колено. Нападавшего тут же скрутили.

В итоге на буйного фаната составили протокол об административном правонарушении, ему грозит до 15 суток ареста.

Капитан избил до комы подполковника во время празднования Дня полиции в ресторане

Капитан избил до комы подполковника во время празднования Дня полиции в ресторане

Ранее Лайф сообщал, что пьяный уроженец Геленджика избил полицейского на концерте рок-группы "Пикник" в Москве. Мужчину возмутило то, что его отказались пускать на мероприятие.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Футбол
  • Происшествия
  • Спорт
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров