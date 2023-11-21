Футбольный фанат напал на полицейских после ретроматча ЦСКА – "Локомотив"
SHOT: В Москве болельщик напал на полицейских из-за длинной очереди на стадионе
Напавший на полицейских поклонник футбола и ненавистник очередей 27-летний Павел К. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве после ретроматча ветеранов ЦСКА и "Локомотива" футбольный фанат напал на двух полицейских. Как пишет SHOT, молодого мужчину выбесило то, что остальные болельщики слишком медленно покидают стадион, из-за чего он и решил прорвать оцепление на выходе из спортивного комплекса.
По информации телеграм-канала, 27-летний Павел К. начал призывать всех к прорыву полицейского кордона, однако никто из присутствующих на его слова не отреагировал. Тогда молодой человек набросился на двоих сотрудников правоохранительных органов, ударив одного из них в лицо, а другого — в колено. Нападавшего тут же скрутили.
В итоге на буйного фаната составили протокол об административном правонарушении, ему грозит до 15 суток ареста.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный уроженец Геленджика избил полицейского на концерте рок-группы "Пикник" в Москве. Мужчину возмутило то, что его отказались пускать на мероприятие.