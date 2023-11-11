Капитан избил до комы подполковника во время празднования Дня полиции в ресторане

В одном из якутских ресторанов сотрудники МВД устроили драку во время празднования Дня полиции, в результате которой один из участников попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Кадры потасовки появились в Сети.

Драка полицейских в Якутии. Видео © VK / NewOboz / Евгений Козлов

Правоохранители отдыхали в ресторане "Лена" в городе Ленске. Как пишет издание SakhaDay, 30-летний начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ленскому району Роман Севрюгин набросился на руководителя тылового подразделения. Последнего попытался защитить врио начальника ОМВД по тому же району Алексей Надточиев, но получил от капитана Севрюгина удар по голове.

Судя по кадрам, пострадавший мужчина упал на пол и больше не смог подняться, потеряв сознание. На место были вызваны медики. Сейчас 40-летний подполковник Надточиев находится в коме, у него кровоизлияние в мозг. Решается вопрос о возбуждении дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью.