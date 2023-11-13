Пьяный фанат группы "Пикник" избил полицейского и теперь может сесть в тюрьму

Пьяный уроженец Геленджика избил полицейского на концерте рок-группы "Пикник" на центральном стадионе "Динамо" в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, потасовку затеял 37-летний Александр, прибывший в столицу из тёплых краёв. Мужчина приехал специально на выступление кумиров, которое состоялось в пятницу вечером. А чтобы поднять себе настроение ещё больше, перед концертом он изрядно выпил. Это заметили бдительные правоохранители, стоявшие на входе.

Охрана с погонами отказалась пускать пьяного фаната, чем сильно его разозлила. Возмутившись, тот выкинул пару едких фраз, а чтобы закрепить эффект, ударил полицейского в грудь и по лицу. Реакция правоохранителей не ставила себя ждать: они скрутили дебошира и отвезли в отделение.

Теперь горе-фанату грозит до 15 суток за неповиновение и оказание сопротивления сотрудникам правопорядка, а также немаленькая вероятность попасть под уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.