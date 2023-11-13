Пьяный фанат группы "Пикник" избил полицейского и теперь может сесть в тюрьму
Пьяный мужчина ударил полицейского на концерте рок-группы "Пикник" в Москве
Пьяный уроженец Геленджика избил полицейского на концерте рок-группы "Пикник" на центральном стадионе "Динамо" в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, потасовку затеял 37-летний Александр, прибывший в столицу из тёплых краёв. Мужчина приехал специально на выступление кумиров, которое состоялось в пятницу вечером. А чтобы поднять себе настроение ещё больше, перед концертом он изрядно выпил. Это заметили бдительные правоохранители, стоявшие на входе.
Охрана с погонами отказалась пускать пьяного фаната, чем сильно его разозлила. Возмутившись, тот выкинул пару едких фраз, а чтобы закрепить эффект, ударил полицейского в грудь и по лицу. Реакция правоохранителей не ставила себя ждать: они скрутили дебошира и отвезли в отделение.
Теперь горе-фанату грозит до 15 суток за неповиновение и оказание сопротивления сотрудникам правопорядка, а также немаленькая вероятность попасть под уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее Лайф рассказывал о конфликте между самими сотрудниками правоохранительных органов. В одном из якутских ресторанов прямо во время празднования Дня полиции в коллективе произошла ссора, которая довела мужчин в форме до рукоприкладства. В итоге один из участников драки попал в реанимацию в бессознательном состоянии.
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