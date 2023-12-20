"Блюют и орут": Жительница Тюмени пожаловалась на банду подростков, терроризирующих соседей

Жительница Тюмени пожаловалась на группу агрессивных подростков, собирающихся в её доме на Олимпийской улице. Женщина по имени Марина О. рассказала, что несовершеннолетние уже достаточно долго терроризируют её и соседей. Так, в прошлом году банда избила жителя дома и поцарапала несколько авто.

Жители Тюмени засняли на видео подростков, которые терроризируют жильцов дома на Олимпийской улице. Видео © 72.ru

"По соседству живёт Алсу с двумя родными братьями 15 и 10 лет. В её квартире собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20+. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят", — рассказала женщина в беседе с 72.ru.

По её словам, подростки выходят из квартиры в неадекватном состоянии и "еле стоят на ногах". Причём, когда они открывают двери, на весь коридор распространяется неприятный запах. Как-то местные жители поймали хулиганов и вызвали полицейских, однако на вызов никто не приехал. Женщина подчеркнула, что наглые члены этой банды уверены в своей безнаказанности.

Тем временем жители дома живут в хаосе. Так, ребёнок Марины боится ходить в школу, а сама мать отметила, что десятки раз обращалась к правоохранителям, однако на её жалобы не реагируют. При этом в региональном УМВД РФ заявили, что силовики выезжали на место, а сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личности подростков. В ведомстве проводят проверку.