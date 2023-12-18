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Задержаны двое подростков, которые залили монтажной пеной двери российским военкорам

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Задержаны двое подростков, которые залили монтажной пеной двери российским военкорам

Ирина Волк: Задержаны повредившие двери военкорам Сапонькову и Стешину подростки

18 декабря, 12:32
<p>Дверь российского военкора Романа Сапонькова после хулиганской выходки. Фото © t.me / <a href="https://t.me/RSaponkov/6624?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Сапоньков</a> </p>

Дверь российского военкора Романа Сапонькова после хулиганской выходки. Фото © t.me / Роман Сапоньков

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, которые залили монтажной пеной двери квартир, где проживают родственники российских военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сейчас устанавливается, от кого несовершеннолетние граждане получили наводку и указание совершить хулиганские действия.

"Двое несовершеннолетних местных жителей доставлены в отдел полиции для разбирательства. Устанавливается, от кого подростки получили задание совершить противоправные действия", — сообщила Волк в своём телеграм-канале.

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Ранее в октябре сообщалось, что неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Незадолго до этого журналист начал получать угрозы от украинских абонентов, которые грозились "вырезать всю его семью". А накануне в Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестные залили монтажной пеной дверь на этаже к квартире военного корреспондента Романа Сапонькова. Журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, тоже работающий в зоне СВО, рассказал, что и его дверь в квартире в Санкт-Петербурге залили монтажной пеной.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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