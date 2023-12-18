Задержаны двое подростков, которые залили монтажной пеной двери российским военкорам

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, которые залили монтажной пеной двери квартир, где проживают родственники российских военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина . По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сейчас устанавливается, от кого несовершеннолетние граждане получили наводку и указание совершить хулиганские действия.

Ранее в октябре сообщалось, что неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Незадолго до этого журналист начал получать угрозы от украинских абонентов, которые грозились "вырезать всю его семью". А накануне в Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестные залили монтажной пеной дверь на этаже к квартире военного корреспондента Романа Сапонькова. Журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, тоже работающий в зоне СВО, рассказал, что и его дверь в квартире в Санкт-Петербурге залили монтажной пеной.