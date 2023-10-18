Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий"

Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой около квартиры военкора газеты "Известия" Валентина Трушнина.

Неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой у квартиры военкора "Известий". Видео © t.me / IZ.RU

Пентаграмма, которую неизвестные нарисовали на двери квартиры военкора "Известий". Обложка © t.me / IZ.RU

Как видно на кадрах, выполненные красным цветом изображения остались на двери квартиры и кафельной плитке возле неё. А незадолго до этого журналист начал получать угрозы от украинских абонентов, которые грозились "вырезать всю его семью".

По данным издания, в настоящее время военкор находится не в России — он уехал в командировку в Израиль. Тем не менее полиция уже проводит проверку и уже задержала двух подозреваемых. По данным источника "Известий", это девушка 1998 года рождения и парень 1995 года, оба ранее судимы. Задания они получали через чат-бот, за каждое им платили 5 тысяч рублей.