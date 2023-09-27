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27 сентября, 08:47

Публицист Сергейцев получил страшное послание от анонима за поддержку СВО

В Москве обозревателю Сергейцеву подбросили свиную голову под дверь квартиры

<p>Журналист Тимофей Сергейцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Журналист Тимофей Сергейцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев обнаружил свиную голову в чёрном пакете прямо под дверью своей московской квартиры, до этого ему неоднократно угрожали за приверженность патриотической позиции. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл накануне вечером, 59-летний публицист сразу вызвал полицейских. Странную находку изъяли и увезли в отделение. Сергейцеву уже поступали угрозы жизни по почте и телефону. Обозреватель включён в санкционный список всех стран Евросоюза с 2022 года, также ему запрещён въезд в Канаду. С начала спецоперации он однозначно высказался в её поддержку и выпустил несколько монографий по теме денацификации Украины.

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Татьяна Миссуми
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