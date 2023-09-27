Публицист Сергейцев получил страшное послание от анонима за поддержку СВО
В Москве обозревателю Сергейцеву подбросили свиную голову под дверь квартиры
Журналист Тимофей Сергейцев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев обнаружил свиную голову в чёрном пакете прямо под дверью своей московской квартиры, до этого ему неоднократно угрожали за приверженность патриотической позиции. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошёл накануне вечером, 59-летний публицист сразу вызвал полицейских. Странную находку изъяли и увезли в отделение. Сергейцеву уже поступали угрозы жизни по почте и телефону. Обозреватель включён в санкционный список всех стран Евросоюза с 2022 года, также ему запрещён въезд в Канаду. С начала спецоперации он однозначно высказался в её поддержку и выпустил несколько монографий по теме денацификации Украины.
Ранее трансгендер-спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло выложил видео с угрозами в адрес журналистов и официальных лиц РФ. В ролике он призывает к началу охоты на русских военкоров "на следующей неделе во имя Бога и полного освобождения". Чирилло отстранили от должности.