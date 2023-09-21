Американского трансгендера – спикера ВСУ отстранили от должности

Официального представителя Сил теробороны ВСУ — американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло — отстранили от должности. Об этом информировала пресс-служба ведомства в соцсети X (Twitter).

В сообщении отмечается, что заявления спикера в последние дни не были одобрены украинским командованием. Назначено официальное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие решения.