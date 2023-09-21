Американского трансгендера – спикера ВСУ отстранили от должности
Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от работы после угроз журналистам РФ
Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Sarah Ashton-Cirillo
Официального представителя Сил теробороны ВСУ — американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло — отстранили от должности. Об этом информировала пресс-служба ведомства в соцсети X (Twitter).
В сообщении отмечается, что заявления спикера в последние дни не были одобрены украинским командованием. Назначено официальное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие решения.
Напомним, Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером ВСУ для западной аудитории. Она взяла на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских нелюдями. В опубликованном ею видео звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц РФ. После этого в Совфеде потребовали добраться до неадекватного спикера. А русских военкоров призвали быть осторожными, поскольку "нацисты никогда не перестанут быть нацистами".