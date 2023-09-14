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14 сентября, 10:38

В Совфеде призвали добраться до трансгендера-спикера из ВСУ, угрожавшего журналистам

Сенатор Джабаров призвал судить трансгендера Эштон-Чирилло за угрозы журналистам

Американского трансгендера-спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло, угрожавшего расправой пророссийским журналистам, необходимо судить в РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что во время боевых действий любую угрозу необходимо воспринимать серьёзно.

"Думаю, что Следственный комитет [России] должен обратить внимание на её угрозы и возбудить в отношении неё [уголовное] дело. А дело наших разведчиков, спецназа — рано или поздно достать её и привезти на суд. Смотря как пойдёт, можно и ликвидировать, если окажет сопротивление", добавил политик.

Джабаров подчеркнул, что Федеральная служба безопасности и полиция делают всё для защиты известных журналистов, получавших угрозы.

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Напомним, в опубликованном намедни видео Сара Эштон-Чирилло заявляет о скором убийстве неназванных российских журналистов "на следующей неделе". На эти угрозы уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала распространить слова спикера ВСУ в международных и неправительственных организациях.

К слову, ранее трансгендер Сара Эштон-Чирилло, назначенный спикером ВСУ для западной аудитории, уже отличался провокационными высказываниями. Так, недавно спикер ВСУ взял на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". Впрочем, скоро он извинился.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / SarahAshtonLV

Матвей Константинов
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