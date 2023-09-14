В Совфеде призвали добраться до трансгендера-спикера из ВСУ, угрожавшего журналистам

Американского трансгендера-спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло, угрожавшего расправой пророссийским журналистам, необходимо судить в РФ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что во время боевых действий любую угрозу необходимо воспринимать серьёзно.

"Думаю, что Следственный комитет [России] должен обратить внимание на её угрозы и возбудить в отношении неё [уголовное] дело. А дело наших разведчиков, спецназа — рано или поздно достать её и привезти на суд. Смотря как пойдёт, можно и ликвидировать, если окажет сопротивление", — добавил политик.

Джабаров подчеркнул, что Федеральная служба безопасности и полиция делают всё для защиты известных журналистов, получавших угрозы.