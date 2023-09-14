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14 сентября, 08:21

"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов

Захарова: Слова спикера ВСУ Эштон-Чирилло о журналистах будут разосланы НПО

<p>Сара Эштон-Чирилло. Обложка © <a href="https://twitter.com/SarahAshtonLV" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X (ранее Twitter)</a> / Sarah Ashton-Cirillo</p>

Сара Эштон-Чирилло. Обложка © X (ранее Twitter) / Sarah Ashton-Cirillo

Слова американского спикера ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о том, что он будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога" и "полного освобождения", будут распространены среди международных и неправительственных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", написала она в своём телеграм-канале.

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Напомним, трансгендер Сара Эштон-Чирилло — официальный спикер ВСУ для западной аудитории, рассказывающий иностранцам о ходе вооружённого конфликта. Однако многие сочли назначение трансгендера плевком в лицо украинцам. А недавно он взял на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". Впрочем, скоро спикер ВСУ извинился.

Матвей Константинов
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