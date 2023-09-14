"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов
Захарова: Слова спикера ВСУ Эштон-Чирилло о журналистах будут разосланы НПО
Сара Эштон-Чирилло. Обложка © X (ранее Twitter) / Sarah Ashton-Cirillo
Слова американского спикера ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о том, что он будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога" и "полного освобождения", будут распространены среди международных и неправительственных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, трансгендер Сара Эштон-Чирилло — официальный спикер ВСУ для западной аудитории, рассказывающий иностранцам о ходе вооружённого конфликта. Однако многие сочли назначение трансгендера плевком в лицо украинцам. А недавно он взял на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". Впрочем, скоро спикер ВСУ извинился.