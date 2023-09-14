"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов

Слова американского спикера ВСУ трансгендера Сары Эштон-Чирилло о том, что он будет убивать пророссийских журналистов ради "Бога" и "полного освобождения", будут распространены среди международных и неправительственных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.