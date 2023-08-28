Британский депутат-трансгендер призвал поставить украинским военным смазку и презервативы

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поговорили с самым "нетрадиционным" депутатом парламента Великобритании Джейми Уоллисом, который является трансгендером. Разговор с представителем Консервативной партии вёлся от лица Гарри Каспарова*. Новый выпуск программы "Шоу ВиЛ" опубликован в группе пранкеров во "ВКонтакте".

Британский депутат-трансгендер Джейми Уоллис призвал поставить украинским военным смазку и презервативы. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

В ходе беседе Уоллис отметил, что Украина проделала "великолепную" работу в поддержку и продвижению ЛГБТК-сообщества. Также он предложил поставить в ряды ВСУ презервативы, смазки и чистящие средства для остановки распространения половых инфекций.

"Если бы президент Зеленский присутствовал там, чтобы приветствовать доставку такой помощи, это было бы очень значительным вкладом. Это стало бы важнейшим моментом! Это может быть так", — сказал Уоллис.

Ранее трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях". По словам Сары Эштон-Чирилло (так теперь зовут экс-мужчину), это была "шутка".