Трансгендер-спикер ВСУ выложил новое видео с угрозами российским журналистам

На этот раз Эштон-Чирилло в соцсети X (ранее Twitter) подтвердил, что обращения относились к военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу, официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой и главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву. Причём в этой публикации риторика спикера ВСУ была не такой воинственной, как раньше. Он пообещал, что "военные преступники понесут наказание после окончания конфликта". Тем временем Следственный комитет организовал проверку после таких высказываний.