Трансгендер-спикер ВСУ выложил новое видео с угрозами российским журналистам
Трансгендер-спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло выложил новое видео с угрозами в адрес журналистов и официальных лиц РФ. Ранее он уже заявлял, что желает убивать пророссийских представителей СМИ.
Трансгендер-спикер ВСУ выложил новую публикацию с угрозами в адрес российских журналистов. Видео © Twitter.com / Sarah Ashton-Cirillo
На этот раз Эштон-Чирилло в соцсети X (ранее Twitter) подтвердил, что обращения относились к военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу, официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой и главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву. Причём в этой публикации риторика спикера ВСУ была не такой воинственной, как раньше. Он пообещал, что "военные преступники понесут наказание после окончания конфликта". Тем временем Следственный комитет организовал проверку после таких высказываний.
Как сообщал Лайф, американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло назначили спикером ВСУ для западной аудитории. В своей работе он взял на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". При этом позже спикер ВСУ извинился. Однако затем в своём блоге заявил об убийстве российских журналистов "на следующей неделе во имя Бога и полного освобождения". В МИД РФ пообещали распространить слова спикера ВСУ в международных и неправительственных организациях.
Twitter.com / Sarah Ashton-Cirillo