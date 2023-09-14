Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин призвал серьёзно отнестись к угрозам американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло, выступающей спикером ВСУ для западной аудитории, которая призвала расправляться с российскими журналистами "во имя Бога и полного освобождения". По оценке собеседника Лайфа, в этом нет ничего нового, так как киевский режим давно стал террористическим.

"Нацисты никогда не перестанут быть нацистами, и их действия как были террористические, так и остаются. Поэтому на войне как на войне. То, что угрозы реальные, это никаких сомнений не вызывает. То, что террористическое бандеровское подполье в нашей стране существует, тоже", — объяснил Никулин.