Русских военкоров просят быть осторожными из-за открытой трансгендером из ВСУ "крестовой охоты"
Эксперт Никулин считает реальными угрозы трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Twitter / SarahAshtonLV
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин призвал серьёзно отнестись к угрозам американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло, выступающей спикером ВСУ для западной аудитории, которая призвала расправляться с российскими журналистами "во имя Бога и полного освобождения". По оценке собеседника Лайфа, в этом нет ничего нового, так как киевский режим давно стал террористическим.
"Нацисты никогда не перестанут быть нацистами, и их действия как были террористические, так и остаются. Поэтому на войне как на войне. То, что угрозы реальные, это никаких сомнений не вызывает. То, что террористическое бандеровское подполье в нашей стране существует, тоже", — объяснил Никулин.
Эксперт уверен, что все подобные высказывания вписываются в парадигму действий и образ мышления как Запада, так и Украины. Он призвал журналистов из России соблюдать осторожность. Никулин напомнил, что жертвами украинских террористических атак уже стали репортёры Дарья Дугина и Владлен Татарский, а писатель и публицист Захар Прилепин чудом выжил после покушения на него.
Напомним, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером ВСУ для западной аудитории. Она взяла на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". Затем извинилась. Но позже в своём видео Сара Эштон-Чирилло заявляет о скором убийстве российских журналистов "на следующей неделе во имя Бога и полного освобождения". В МИД РФ пообещали распространить слова спикера ВСУ в международных и неправительственных организациях.