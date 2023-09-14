Депутат Боярский возмущён угрозами трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ
Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов. В беседе с RT депутат напомнил, что случаи попыток нападения на ведущих журналистов уже пресекались.
"К сожалению, мы уже давно привыкли к воинствующей риторике противоборствующей стороны. Безусловно, работая в профильном комитете и имея отношение к СМИ, глубоко возмущён тем, что свобода слова и профессия журналиста подвергаются гонениям как на территории, подконтрольной киевскому режиму, так и есть уже угрозы в сторону России", — пояснил Боярский.
Парламентарий напомнил о предотвращённых ранее покушениях и пожелал российским спецслужбам стойкости и профессионального подхода, чтобы купировать такие угрозы. А журналистов он призвал к бдительности, а также похвалил за смелость продолжать свою работу во имя справедливости и правды, особенно отметив военкоров.
Ранее сенатор Джабаров призвал судить трансгендера Эштон-Чирилло за угрозы журналистам. А представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправит в международные организации видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины призывает убивать пророссийских журналистов.
X (ранее Twitter) / Sarah Ashton-Cirillo