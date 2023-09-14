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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 18:45

Депутат Боярский возмущён угрозами трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов. В беседе с RT депутат напомнил, что случаи попыток нападения на ведущих журналистов уже пресекались.

"К сожалению, мы уже давно привыкли к воинствующей риторике противоборствующей стороны. Безусловно, работая в профильном комитете и имея отношение к СМИ, глубоко возмущён тем, что свобода слова и профессия журналиста подвергаются гонениям как на территории, подконтрольной киевскому режиму, так и есть уже угрозы в сторону России", — пояснил Боярский.

Парламентарий напомнил о предотвращённых ранее покушениях и пожелал российским спецслужбам стойкости и профессионального подхода, чтобы купировать такие угрозы. А журналистов он призвал к бдительности, а также похвалил за смелость продолжать свою работу во имя справедливости и правды, особенно отметив военкоров.

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Ранее сенатор Джабаров призвал судить трансгендера Эштон-Чирилло за угрозы журналистам. А представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправит в международные организации видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины призывает убивать пророссийских журналистов.

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X (ранее Twitter) / Sarah Ashton-Cirillo

Александра Мышляева
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