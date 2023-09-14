Депутат Боярский возмущён угрозами трансгендера – спикера ВСУ журналистам РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов. В беседе с RT депутат напомнил, что случаи попыток нападения на ведущих журналистов уже пресекались.

"К сожалению, мы уже давно привыкли к воинствующей риторике противоборствующей стороны. Безусловно, работая в профильном комитете и имея отношение к СМИ, глубоко возмущён тем, что свобода слова и профессия журналиста подвергаются гонениям как на территории, подконтрольной киевскому режиму, так и есть уже угрозы в сторону России", — пояснил Боярский.