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"Сдохните!": Российскому военкору запенили дверь в квартиру и позвонили с угрозами

Неизвестные запенили двери в квартиры двух российских военкоров в Петербурге

18 декабря, 08:46
<p>Неизвестные запенили дверь российскому военкору Роману Сапонькову. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/RSaponkov/6624?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Сапоньков</a></p>

Неизвестные запенили дверь российскому военкору Роману Сапонькову. Обложка © t.me / Роман Сапоньков

В Красносельском районе Санкт-Петербурга неизвестные залили монтажной пеной дверь на этаже к квартире военного корреспондента Романа Сапонькова. Об этом он рассказал сам. Сейчас полиция ищет преступников, сообщили в "МВД Медиа".

Неизвестные позвонили российскому военкору Роману Сапонькову. Видео © t.me / Роман Сапоньков

"Ну вот и до меня дошли хохлы в Питере. Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждём, когда приедут", — написал военкор в телеграм-канале.

В полицию обратилась местная жительница, потому что сам Сапоньков сейчас находится в зоне спецоперации. Он опубликовал видеозапись телефонного разговора с преступником, который позвонил военкору и сообщил, что под дверью также была записка, текст которой неизвестный зачитал. Там помимо оскорблений в адрес Сапонькова содержится и угроза убийством.

После поста военкора в телеграм-канале журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, тоже работающий в зоне СВО, признался, что и его дверь в квартире в Санкт-Петербурге залили монтажной пеной. По его словам, к делу уже подключилась полиция.

"Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, слитого укропам", — написал Стешин.

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Ранее в октябре сообщалось, что неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньёй у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Незадолго до этого журналист начал получать угрозы от украинских абонентов, которые грозились "вырезать всю его семью".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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